ASP Enna. Gli orari dei punti vaccinali comunali

A seguito del prolungamento degli open day per la vaccinazione anti-Covid e in considerazione della programmazione delle agende vaccinali, registrate sul portale di Poste Italiane, il Commissario per l’Emergenza Covid, dott.ssa Paola Pesce, comunica i nuovi orari di apertura dei centri vaccinali da lunedì 13 al 19 settembrew 2021: l’HUB vaccinale dell’Ospedale Umberto I di Enna resterà aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Gli HUB di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina saranno aperti da lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Il centro vaccinale di Piazza Armerina sarà, inoltre, aperto dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

I centri vaccinali di Nicosia e Leonforte resteranno aperti nelle fasce pomeridiane il mercoledì e il venerdì.

A Regalbuto, lunedì 13 settembre sarà possibile vaccinarsi dalle ore 10:00 alle 18:00.

A Barrafranca, presso la nuova sede in viale della Pace, i cittadini potranno vaccinarsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 13:00.

Nel Comune di Agira sarà aperto il punto vaccinale nei giorni di mercoledì 15 settembre e di venerdì 17 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Punto vaccinale aperto a Catenanuova, infine, martedì 14 settembre dalle ore 9:00 alle 13:00 e giovedì 16 settembre dalle ore 16:00 alle 20:00.