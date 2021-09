Enna commemora l’on. Napoleone Colajanni nel centenario della sua scomparsa

Si è svolta questa mattina, presso il monumento che ne custodisce le spoglie, la commemorazione della Città di Enna dell’On. Napoleone Colajanni nel centenario della sua scomparsa, alla presenza delle autorità civili e militari nonché della Prof.ssa Maria Letizia Colajanni, in rappresentanza della famiglia. Nel corso del suo intervento il Sindaco Maurizio Dipietro ha ripercorso le tappe della vita politica di Napoleone Colajanni sottolineandone il rigore morale che ne fanno un personaggio ancora oggi assolutamente attuale.

Nel corso del suo intervento il primo cittadino ennese ha poi annunciato la volontà di proporre al Consiglio Comunale ennese il conferimento della cittadinanza onoraria alla Prof.ssa Colajanni, per rinsaldare tra la Città di Enna e la famiglia Colajanni.

Nel pomeriggio si terrà in Piazza Napoleone Colajanni, la tavola rotonda dal titolo: “Economia, politica e vita privata di Napoleone Colajanni”, moderata dal Prof. Pietro Colletta, Presidente dell’Associazione Dante Alighieri, e che vedrà l’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Enna, Rosalinda Campanile e di Gaetano Vicari, Paolo Di Marco, Michele Sabatino.