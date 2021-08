Piazza Armerina, la fiera di settembre potrebbe svolgersi al’ex area Siace.

La fiera di settembre potrebbe tornare nuovamente a svolgersi all’interno dell’ex area Siace. Questo è quanto emerge da alcune notizie provenienti da Palazzo di Città dove il sindaco, Nino Cammarata, precisa che si tratta per il momento solo di una proposta. Insorgono le associazioni sindacali degli ambulanti che vorrebbero che la tradizionale esposizione di tre giorni fosse organizzata all’interno della città perché, secondo quanto dichiarano in un comunicato che pubblichiamo alla fine di questo articolo, inviatoci da Totò Cimino, sostengono che non organizzare la fiera all’interno del perimetro urbano vorrebbe dire oltre al danno per una minore affluenza di clienti anche un impatto negativo per l’indotto, ovvero attività commerciali, bar e ristoranti della zona.

Le ragioni che spingerebbero il sindaco ad utilizzare l’ex area Siace supponiamo possano essere collegate sia all’esigenza di rispettare le norme anti-covid ma anche alla preoccupazione di non creare danni a bar, pub, gelaterie e tavole calde, localizzate in piazza Boris Giuliano, attività che ormai rappresentano centro della movida piazzese, motore principale di quel turismo di prossimità che porta ogni settimana migliaia di euro nel circuito economico piazzese. Le bancarelle della fiera di settembre potrebbero costringerebbero alcune di queste attività a non effettuare servizi esterni e, in buona sostanza, a chiudere.