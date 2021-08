Sopralluogo del sindaco di Enna a Pergusa nelle aree colpite dall’incendio

Il Sindaco della Città di Enna, avv. Maurizio Dipietro ha svolto un sopralluogo presso le aree colpite dal disastroso incendio che nella giornata di ieri e nella notte si è propagato nell’area di Pergusa.

Il fuoco è partito, si presume per mano umana, dalla collina sovrastante il Villaggio del Fanciullo, propagandosi verso il centro abitato e recando danni ad agriturismi e strutture alberghiere.

Alcuni nuclei familiari sono stati momentaneamente allontanati a scopo precauzionale dalle proprie abitazioni. Il Centro Operativo Comunale ha provveduto alla distribuzione di acqua e a dare conforto ai cittadini e agli operatori antincendio impegnati nelle operazioni di spegnimento.

“Un particolare ringraziamento – ha affermato il Sindaco Dipietro – a nome della cittadinanza, va rivolto ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, alla Polizia Locale e Provinciale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza”.

Nella giornata odierna proseguono, intanto, le attività e i lavori di messa in sicurezza della Città. Il Comune di Enna è in costante contatto con l’Ufficio Gestione Riserva Speciale di Pergusa e con il Parco Minerario Grottacalda-Floristella, per scongiurare il sorgere di altri focolai.