Piazza Armerina – Il consigliere Totò Cimino segnala una zona di degrado.

Riceviamo dal consigliere Cimino e pubblichiamo.

Tra le varie zone degradate della città, oggi voglio evidenziare la P.zza Enzo Trigona Preside, zona ricca di residenti che più volte hanno segnalato il degrado e l’incuria in cui versa quella piazza. Voglio ricordare che in quella piazza, oltre a delle piazzole di verde, che verde più non è visto che l’erba è già secca da tempo, ci sono anche dei giochi per bambini che l’amministrazione non può lasciare all’abbandono. Sono altalene, scivoli e altri giochi che sono arrugginiti o rotti e mal funzionanti. Sono un pericolo per l’incolumità dei bimbi che giornalmente vanno a giocarci, incuranti dei pericoli a cui vanno incontro. Ma a rischio è anche l’incolumità di tutti i residenti di quella porzione di città; erba secca, incuria e sporcizia di ogni genere, hanno invaso giardinetti e area circostante, in uno dei giardinetti è già stato dato fuoco, vogliamo aspettare il peggio? Pertanto invito l’amministrazione ad intervenire immediatamente per ripulire l’area da erbacce e rifiuti e a mettere in sicurezza i giochi, affinchè i bambini possano andare a giocare in piena sicurezza. Bisogna intervenire a salvaguardia dei cittadini che abitano in quella Piazza, perché non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non si può pensare ad un rilancio turistico, quando poi offriamo a cittadini e turisti questi scempi. Non credo che necessiti una cifra rilevante per un intervento dignitoso, basta solo voler intervenire e lo si può fare immediatamente. Quindi l’amministrazione intervenga subito e senza perdere ulteriore tempo.

Totò Cimino

Consigliere Comunale