Enna – “Quarta di Copertina” rassegna letteraria dall’1 luglio al 3 agosto

“Quarta di Copertina”, Questo è il titolo della Rassegna letteraria della Libreria Mondadori di Enna, gli eventi si terranno in Piazza Bovio (via Roma) Enna, con 7 presentazioni di libri di case editrici locali e nazionali, dall’1 luglio al 3 agosto 2021. Sarà un’occasione per confrontarsi e discutere, ascoltare le parole delle autrici e degli autori ospiti della libreria che anche quest’anno organizza una rassegna per “dare voce” ai libri, meravigliosi compagni di vita. Non solo per adulti, cominciano anche i laboratori per i più piccoli, il 12 Serena Raffiotta racconta il mito Demetra e Persefone, a seguire il laboratorio creativo di Daniela Guglielmaci.

“Ricreare relazione, partendo dai contenuti, creare confronto, dibattito e consapevolezza, credo che a questo sia il potere della cultura e dei libri”.

– La libreria è stata recentemente citata nella Guida Touring Club Sicilia dalla scrittrice, finalista Premio Strega Nadia Terranova.

– Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Enna.