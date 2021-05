[VIDEO] L’on. Luisa Lantieri : “occorre migliorare i servizi di somministrazione vaccini a Piazza Armerina e Leonforte”

Questa mattina l’on. Lantieri ha realizzato un video nel quale, sollecitata da alcuni cittadini, ha messo in luce alcune problematiche relative al servizio di somministrazione de vaccini negli ospedali di Piazza Armerina e Leonforte. “Proseguono le vaccinazioni al Chiello di Piazza Armerina, come al Branciforte di Leonforte – scrive l’On. Lantoieri – Nei due presidi occorre però migliorare il servizio offerto. In questi giorno alcuni cittadini mi hanno chiesto di intervenire sottolineandomi alcune criticità”