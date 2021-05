La Filctem Cgil di Enna si unisce al dolore della famiglia di Luana D’Orazio

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il Sindacato dei tessili della Cgil di Enna si unisce al cordoglio espresso nei giorni scorsi dal Segretario Nazionale della Filctem Cgil Sonia Paoloni. Morire sul lavoro a 22 anni è un vero dramma – dichiara il Segretario Generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò. Si muore sul lavoro come 100 anni fa – aggiunge Schilirò – e questo non possiamo permettercelo. Non possiamo accettare tali tragedie nell’era del digitale, dell’innovazione e della ricerca.

“Morire a 22 anni è una tragedia insostenibile, la magistratura farà il suo corso e dovrà stabilire le responsabilità, ma è necessario verificare quante realtà siano ancora oggi lontane da standard di sicurezza accettabili nei luoghi di lavoro”: ha detto Sonia Paoloni, Segretaria

Nazionale della Filctem Cgil, commentando la notizia della morte di dell’operaia del settore tessile avvenuta in una azienda di Montemurlo (Prato).

La madre della vittima ha dichiarato che Luana amava il suo lavoro…, non voleva diventare famosa…, peccato che è diventata famosa per questo tragico incidente – conclude Schilirò.

Alfredo Schilirò

SEGRETARIO GENERALE

FILCTEM CGIL ENNA