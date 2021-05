Avis Enna: Assemblea Ordinaria dei Soci e rinnovo Consiglio Direttivo

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Si terrà sabato 8 maggio, alle ore 16:00 in prima convocazione ed alle ore 16:30 in seconda, l’Assemblea Ordinaria Annuale dei soci Avis Comunale Enna, ai sensi degli artt.8 c. 8 e 9 dello Statuto. In base alle norme anti-Covid non sarà possibile svolgere in presenza l’annuale appuntamento che per tutti i donatori rappresenta un momento di confronto e partecipazione attiva. Il tutto avverrà mediante piattaforma online.

Per partecipare basterà cliccare sul link: https://meet.google.com/xbm-eaxv-wmo, oppure aprendo Meet ed inserendo il codice xbm-eaxv-wmo, per dibattere e deliberare l’ordine del giorno. Quest’anno l’Assemblea sarà elettiva, pertanto i soci saranno chiamati anche ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo ed il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che rimarranno in carica fino al 2024. Entro il 6 maggio, ai sensi dell’art.23 del regolamento di attuazione, i soci che vorranno presentare la propria candidatura possono inviarla tramite email (enna.comunale@avis.it e ennavis@libero.it) o pec (enna.comunale@pec.avis.it), corredata da valido documento di identità. Entro la stessa data é gradita la conferma di partecipazione all’Assemblea on line per dare la possibilità all’ Associazione di organizzare tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento Covid-19.

E’ possibile delegare, qualora impossibilitato a partecipare all’Assemblea, un altro Socio facendo pervenire delega con allegato documento di identità agli indirizzi su indicati. Il seggio elettorale, su apposita piattaforma, per le operazioni di voto sarà aperto dalle ore 17.00 alle 18.00 dell’8.05.2021, il link sarà comunicato sulla mail dei partecipanti.

L’Assemblea dei Soci, rappresenta un momento molto importante per l’Associazione in quanto tutti i donatori possono prendere visione delle attività svolte dalla propria Avis e contribuire a rendere ogni giorno migliore questa meravigliosa realtà. L’Avis appartiene ai donatori e sono loro che, con il gesto di infinito altruismo contribuiscono a salvare tantissime vite.

L’Avis di Enna non smetterà mai di ringraziare tutti i suoi donatori per la costanza delle donazioni soprattutto nel periodo che la nostra società si trova ad attraversare e per essere sempre presenti e pronti a far fronte alle emergenze.

Si ricorda che la qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione per fatti gravi, e se non è stata fatta almeno una donazione negli ultimi due anni (art. 4 e 5 dello statuto). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 380 21 95 246.