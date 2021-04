Piazza Armerina – La villa Garibaldi e la piazza Garibaldi all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale

Saranno due gli argomenti trattati nel prossimo consiglio comunale che si svolgerà i 20 aprile a Piazza Armerina. Si tornerà a parlare della ristrutturazione della piazza Garibaldi e della mancata riapertura al pubblico della villa Garibaldi di via Gen. Ciancio. In relazione alla piazza il consiglio comunale di ieri, che avrebbe dovuto fornire un atto di indirizzo alla giunta comunale, è stato rinviato dopo che la discussione in aula si è arenata su un uno scontro tra maggioranza e opposizione. La richiesta di rinvio dei lavori presentata per tentare di bloccare il progetto, così come ha sostenuto il sindaco Cammarata nel suo intervento, non può neanche essere presa in considerazione visto che esistono precise scadenze per la rendicontazione economica del progetto. Se ne riparlerà il 20 aprile alle 18.00.