Piazza Armerina – Della piazza Garibaldi se ne parlerà in consiglio comunale lunedì prossimo

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Convocazione di Consiglio comunale in sessione straordinaria e urgente per giorno 12 Aprile 2021, alle ore 18:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Progetto di riqualificazione della Piazza Garibaldi – atto di indirizzo.