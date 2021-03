Come iniziare a fare trading online oggi: tutti gli errori da non commettere

Il mondo del trading online, al giorno d’oggi, è effettivamente alla portata di tutti. Se infatti, fino a qualche tempo fa, le borse erano luoghi fisici frequentati da una minoranza più che ristretta di addetti ai lavori, ora, grazie ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, le cose stanno molto diversamente. In questo momento storico, per iniziare ad investire nei mercati, sono sufficienti una buona connessione ad internet ed un dispositivo a scelta tra computer, tablet e smartphone.

Detto questo è comunque altamente sconsigliato iniziare ad investire senza una corretta preparazione ed è per questo che un numero sempre crescente di utenti decide di dedicarsi allo studio prima di procedere alla compravendita di asset e/o strumenti finanziari vari. Da questo punto di vista, CorsoTradingOnline.net è un portale perfetto sia per chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo del trading online, sia per coloro che hanno già un proprio background. In questo portale infatti è possibile trovare sia nozioni teoriche e fondamentali relative agli investimenti digitali, sia tecniche e strategie concrete, che vengono attuate tutti i giorni dagli investitori di tutto il mondo.

Come cominciare

Ancor prima di iniziare a studiare le basi del trading online, molti corsi iniziano col porre l’accento su tutta una serie di errori comunemente commessi dai trader meno esperti. Uno su tutti la tendenza a considerare a lasciarsi trasportare dalle proprie emozioni. In tal senso uno scenario particolarmente ricorrente riguarda i momenti in cui ci si trova a perdere denaro: gli investitori alle prime armi tendono infatti a venire sopraffatti dalla voglia di recuperare e finiscono per operare in maniera poco razionale, senza attenersi alla propria strategia.

Ebbene, questo genere di investimenti mossi più dall’emozione che dalla ragione è sicuramente il più pericoloso, visto che il risultato, nella stragrande maggioranza delle volte, sarà affidato esclusivamente al caso.

Come preparare una strategia di investimento

Al contrario, un buon investitore pianifica la stragrande maggioranza delle sue mosse. Per farlo, come già accennato in precedenza, ha bisogno di una strategia ben definita, ovvero di un piano d’azione che sarà stato preparato nei minimi dettagli ben prima di iniziare ad operare nel mercato. Da questo punto di vista è bene sottolineare come non esistano strategie universalmente valide: al contrario, tutto sta nel delineare il piano più in linea con le proprie personalissime caratteristiche di investitore.

Un trader per preparare una buona strategia dovrà dunque tenere conto di tutta una serie di fattori personali, a partire dal proprio livello di preparazione e dal budget che ha a disposizione. Partendo da questi punti, andranno poi definiti non solo i propri obiettivi, ma anche un orizzonte temporale entro cui raggiungerli. L’insieme di questi elementi renderà molto più semplice scegliere tra i mercati e gli strumenti finanziari quotidianamente disponibili.

Come scegliere tra asset e strumenti finanziari

Infatti anche gli asset non possono venire catalogati tra “buoni” e “cattivi”. Tutto sta nell’individuare quello più adatto alle proprie esigenze. Ad esempio, un investitore che abbia molto denaro da investire e che sia interessato a guadagnare nel minor tempo possibile, potrebbe decidere di dedicarsi alla compravendita diretta di beni di lusso, materie prime o addirittura criptovalute: un’attività che presenta un certo margine di rischio, ma che può generare ricchezza anche nel giro di poche ore.

Al contrario, un trader con un budget più ridotto ma senza fretta, potrebbe optare per la diversificazione del proprio portafogli: questo vuol dire investire contemporaneamente su più asset e strumenti finanziari caratterizzati da un livello di rischio minore, lasciando che generino valore nel medio o addirittura nel lungo periodo.