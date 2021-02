[VIDEO] Piazza Armerina – Insulti e minacce in consiglio comunale. Il brutto spettacolo che offre la politica

Parole grosse e minacce ieri in consiglio comunale sono volate tra il sindaco Nino Cammarata e il consigliere di opposizione Renzo Amore (nella foto). Intervenendo in uno dei tanti scontri infuocati che spesso accadono in consiglio comunale, il sindaco aveva dato dell’ignorante al consigliere Amore che, come si può ascoltare e vedere nel video, non si è limitato a ribattere verbalmente ma ha minacciato il sindaco affermando “Ti fazzu a facci tanta, non ti permettere mai più”, mimando anche con le mani il noto gesto di aggressione.

Abbiamo spesso assistito ad aggressioni verbali in consiglio comunale ma difficilmente si è arrivati a usare certi termini che siamo convinti il consigliere Renzo Amore ha pronunciato preso dall’agone politico e senza valutarne le conseguenze.

I consiglieri comunali farebbero bene a tenere conto che la diretta streaming aumenta il senso di responsabilità che devono utilizzare durante le riunione, per evitare che certi eccessi diano un cattivo spettacolo e un butto esempio soprattutto ai giovani.