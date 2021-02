Enna calcio: la regola del sei in questo inizio di stagione

Avete presente quando ci sono certe statistiche che sono talmente curiose e particolari che fanno quasi impressione? Chi è amante dei numeri sa alla perfezione come ci siano certe combinazioni davvero molto interessanti e degne di note, che è anche bello scovare e nel mondo del calcio c’è la possibilità di trovarle con estrema facilità. Anche l’Enna, che milita nel girone B di Eccellenza in Sicilia, che si trova al sesto posto, dopo sei gare giocate, con sei gol segnati e altrettanti subiti.

La classifica nel girone B di Eccellenza

Dopo sei gare, al primo posto svetta Giarre, che ha ottenuto cinque vittorie e 15 punti, frutto di ben 16 gol segnati, il miglior attacco di tutto il campionato e 5 reti subite. Al secondo posto, in solitaria, troviamo l’Aci S. Antonio Calcio, che di punti ne ha collezionati ben 13, grazie a quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei partite.

Terzo posto a poca distanza per Acquedolci, che ha collezionato 12 punti, vincendo quattro partite e perdendone due, avendo qualche problema nell’andare a segno con una certa continuità, con soli 8 gol segnati. Subito dietro troviamo non una, ma ben tre compagini, ovvero Carlentini, Siracusa ed Enna Calcio: tutte a 10 punti, ma arrivati in maniera differente.

Infatti, il Carlentini e il Siracusa hanno disputato solamente cinque gare fino a questo momento, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Enna, invece, ha già disputato sei gare, perdendone una in più in confronto alle squadre che le sono attaccate in classifica e ha palesato una notevole fatica nell’andare a segno.

La compagine siciliana ha segnato solamente sei gol in sei giornate e, per la regola “non scritta” del sei, ne ha subite altrettante, con un ruolino di marcia perfettamente in pareggio. Subito dopo troviamo un altro terzetto, che è rappresentato da Jonica, Santa Croce e Igea, tutte appaiate a 9 punti, anche se il Santa Croce ha una gara in meno.

La parte bassa della classifica

Classifica per ovvi motivi particolarmente compattata, in attesa come si può facilmente intuire che il campionato possa finalmente riprendere dopo un lungo stop per colpa della pandemia. Il Covid, in effetti, ha rappresentato un bel problema per tantissime categorie inferiori, che si sono dovute fermare per limitare il più possibile i contagi.

Dopo il terzetto di cui abbiamo parlato troviamo Siracusa, Virtus Ispica a sette punti, raccolti in sei giornate. Successivamente, ecco l’Atletico Catania, ha fatto registrare solamente 6 punti in cinque gare. Il Palazzolo ha raccolto ancora di meno, visto che di punti ne ha solamente 4, ottenuti con una sola vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte, ma è abbastanza curioso mettere in evidenza come il Palazzolo abbia segnato solamente una rete, mentre sono ben sette quelle che sono state subite.

In fondo alla classifica troviamo AciCatena Calcio e Mascalucia San Pio X, rispettivamente a 3 e a 2 punti. Per l’AciCatena è arrivata una vittoria, l’unica fino a questo momento, e ben cinque sconfitte. Pesano, in modo particolare, i 12 gol che sono stati subiti.