Camera commercio Palermo ed Enna: le imprese diventano social

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

“I Social per il business. Strategie e strumenti per Facebook ed Instagram” è il titolo del primo webinar gratuito del 2021 organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna. L’attività di formazione fa parte del progetto “Eccellenze in Digitale”, lo storico programma di Unioncamere e Google che quest’anno permetterà alle aziende di formare gratuitamente sia gli imprenditori che il personale aziendale aumentandone le competenze digitali per supportare al meglio le imprese in questo periodo di emergenza sanitaria e crisi diffusa.

La Camera di Commercio di Palermo Enna, tramite il servizio Punto Impresa Digitale, nell’ultimo triennio ha svolto un ruolo cruciale in quello che è il processo di trasformazione digitale: sono oltre 3.000 le imprese che hanno usufruito di tutte le opportunità di questo servizio. Negli ultimi 3 anni infatti sono stati stanziati più di 500.000 Euro per l’acquisto e la formazione di tecnologie 4.0, realizzato più di 50 incontri formativi gratuiti per acquisire maggiore consapevolezza degli strumenti digitali e di Industria 4.0; inoltre sono stati realizzati oltre 400 digital assessment.

Durante il primo lockdown è stato creato un nuovo format “Pid To Connect” che ha permesso di mettere in contatto le nostre imprese con alcuni dei maggiori protagonisti di questa transizione digitale. Tra gli incontri più significati, quello con Helen Nonini, brand advisor di fama internazionale, Gian Luca Comandini, membro della task force Blockchain MISE, e Martina Maccherone, head of Pr and Cooperation Italy di Westwing Italia. Dato il successo della prima edizione, anche nel 2021 verrà riproposto e verrà ampliata l’offerta dei servizi che offriremo.

“Con l’incontro di giovedì diamo inizio ad una nuova serie di incontri di formazione rivolti alle nostre imprese – spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – e daremo alcuni consigli utili su come incrementare il commercio di prodotti e di servizi local tramite strategie apposite con un focus sulle risorse gratuite relative al Covid-19 sui social di Facebook ed Instagram”.

All’evento online parteciperanno il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, Alessandro Albanese, e il segretario generale Guido Barcellona. Il webinar sarà tenuto da Giusi Messina, Digital Promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/nbgDfcyCiHAu9jJi8 . Il giorno dell’evento solamente gli iscritti riceveranno il link per partecipare alla formazione gratuita. Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale.