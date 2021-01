Leonforte: con un coltello tenta di aggredire un uomo nonostante le presenza della polizia

Ieri a Leonforte si è sfiorata la tragedia e solo la prontezza di riflessi di due agenti della volante e di una agente penitenziario ha evitato il peggio. In una bar della centralissima via Umberto, per una banale lite in un bar, causata a quanto sembra per una questione di priorità di ingresso nell’esercizio pubblico, due pregiudicati sono venuti alle mani. Dopo un un primo scontro uno dei due si è allontanato per tornare subito dopo brandendo un coltello da macellaio. Per fortuna nel frattempo era stata allertata una volante della polizia e i due poliziotti, aiutati da una agente penitenziario per caso presente davanti al bar, hanno fatto non poca fatica a bloccare l’uomo che, noncurante delle forze dell’ordine e della fola che nel frattempo si era radunata, era deciso a farsi giustizia da solo. L’uomo subito arrestato si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione della magistratura.