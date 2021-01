Valguarnera, il sindaco Draià:” Sulla riduzione della tariffa dell’acqua occorre avere garanzie per evitare problemi futuri”

«Questo pomeriggio si è riunita la conferenza dei capigruppo convocata dal Presidente su mia richiesta del 22 Dicembre per affrontare il tema della riduzione della tariffa dell’acqua, tema importante per la comunità che è in discussione dall’assemblea dei Sindaci. Siamo tutti per la riduzione ma prima e’ necessario avere garanzie che in un futuro non si possano avere altri problemi e contenziosi e che non ci siano nemmeno tagli negli investimenti». A dichiararlo il sindaco di Valguarnera Francesca Draià