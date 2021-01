Ascolti Tv. L’Anno che Verrà di Amadeus “asfalta” il Grande Fratello

L’Anno che Verrà di Amadeus e Gianni Morandi surclassa letteralmente la concorrenza con 8.152.000 spettatori pari al 33.9% di share.Il GF Vip che cala vistosamente rispetto ai risultati di ascolti delle ultime settimane e con 2.899.000 spettatori con uno share del 12.9% conferma sostanzialmente il dato registrato dalla trasmissione di Federica Panicucci dello scorso anno, Capodanno in Musica, che aveva portato a casa 2.777.000 spettatori con uno share pari al 19.4%. Può invece festeggiare La7, con il primo esperimento di Capodanno in diretta di Propaganda Live che, grazie anche alla trovata della tombola in diretta, è riuscito a portare sulla rete di Cairo, solitamente spenta nell’ultima serata dell’anno, ben 1.440.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai2 Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può ha interessato 598.000 spettatori .