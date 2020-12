Nicosia – Presunto tentativo di approcci sessuali verso una minorenne, divieto di avvicinamento per un 39enne

Una ragazza di Nicosia sarebbe stata molestata da un uomo di 39 anni anch’egli residente nel centro ennese. La vittima a distanza di qualche mese dai fatti ha raccontato ai genitori di aver subito approcci di carattere sessuale da parte dell’uomo. Il padre della minorenne ha subito sporto denuncia e, dopo aver svolto delle indagini e sentita la vittima dei presunti abusi, la polizia ha proposto al giudice delle indagini preliminari la propria ricostruzione dei fatti in base alla quale è stato emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa da parte dell’uomo, presunto molestatore. il trentanovenne, noto già alle forze dell’ordine, non potrà avvicinarsi all’abitazione della ragazza ne alla scuola e ai luoghi frequentati dalla minorenne e non potrà comunicare con lei in nessun modo.