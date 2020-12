Agira: SRR richiede commissariamento per il Comune su amministrativi dell’ Ato

Il presidente dell’ S.R.R di Enna il sindaco di Assoro Antonio Licciardo ha inviato una nota all’ Assessorato regionale ai Rifiuti e all’ Energia, per la nomina urgente di un commissario ad acta per procedere con i poteri sostitutivi al fine di far rispettare dall’ ente la legge 9/2010 che prevede il transito degli amministrativi previsti per il servizio dei rifiuti. Nonostante i diversi solleciti reiterati nel corso del tempo a tutt’ oggi secondo l’ S.R.R il comune di Agira è inadempiente. Recentemente il comune di Agira era stato commissariato per il mancato pagamento delle somme dovute alla struttura d’ ambito S.R.R Enna Ato 6 per un importo complessivo pari ad Euro 37.936,78. Il comune ha disposto il pagamento della somma, ma nello stesso tempo a conferito un mandato ad un legale, per un importo di Euro 9.000 per impugnare la nomina del Commissario ad acta presso il comune da parte della Regione . Sul fronte dei rifiuti emerge anche la notizia che il Tar Regionale ha annullato, a seguito di un ricorso, la procedura di gara settennale evidenziando delle irregolarità nel punteggio assegnato alla ditta vincitrice.