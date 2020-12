Valguarnera – Pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte per progetti di Democrazia Partecipata

Ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1 della L.R. n° 5/2014 (come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n° 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente è destinata a forme di “ Democrazia Partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune”. Le somme a disposizione per l’anno 2020 sono pari ad €. 7.000,00.