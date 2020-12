In caserma con la droga in tasca: i carabinieri di Catenanuova arrestano un presunto spacciatore

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

I Carabinieri di Catenanuova hanno tratto in arresto un cinquantanovenne che, come tutte le mattine, si era recato in caserma per ottemperare alla misura cautelare dell’obbligo di firma. A differenza delle altre volte l’uomo era apparso molto nervoso ai militari che, insospettiti proprio da questo atteggiamento, lo hanno perquisito trovandogli addosso due spinelli di marijuana. Una attenta perquisizione da parte dei carabinieri è stata successivamente eseguita nell’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti ulteriori 35 grammi della stessa sostanza stupefacente. Non potendo giustificare il possesso di quella quantità di droga, non più destinata ad un uso strettamente personale ma ad una presumibile attività di spaccio, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente,su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Enna, sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.