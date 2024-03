Oltre 100 uova in cioccolata decorate a mano. A Catenanuova si sfidano si sfidano scuole provenienti da tutta la Sicilia

Mercoledì 6 marzo, dalle ore 15:00 alle 19:00, il Parco Daidone di Catenanuova si trasformerà nel palcoscenico della quinta edizione del trofeo “Tino Venuti”, dedicato alla decorazione delle uova di Pasqua. Più di cento studenti dei licei artistici e degli istituti alberghieri siciliani metteranno in mostra le loro abilità, presentando uova di Pasqua finemente decorate a mano. Questo concorso regionale, organizzato dall’associazione Duciezio con il patrocinio del Comune di Catenanuova, offre un’occasione unica per celebrare il talento giovanile e la passione per l’arte pasticcera.

Il sindaco di Catenanuova, Antonio Impellizzieri, insieme ai soci dell’associazione Duciezio e ai dirigenti scolastici delle istituzioni partecipanti, accoglierà i numerosi ospiti. Tra questi, rinomati pasticceri siciliani quali Samuele Palumbo, Santo Gianrusso, Rosario Zappalà e Salvatore Cappello, oltre agli artisti Teresa Canalella, Nicola Longo, Marco Petrotto, Fausto Rizzo, Anna Randazzo e Corrado Silitti, che hanno dato vita a originali creazioni per questa quinta edizione del trofeo.

Salvatore Farina, presidente di Duciezio, sottolinea l’importanza dell’evento come culmine della missione culturale dell’associazione, che va oltre la semplice pasticceria per toccare la formazione e l’esperienza umana degli studenti. L’evento non solo celebra il ricordo di Tino Venuti, maestro pasticcere e socio fondatore della Duciezio, ma anche il suo contributo all’arte della decorazione pasticcera, in particolare quella delle uova di Pasqua.

La giuria, composta da esperti pasticceri, artisti e professori di Storia dell’Arte, valuterà le opere basandosi su criteri di bellezza, originalità e abilità esecutiva. I vincitori delle categorie studenti dei Licei Artistici e degli Istituti Alberghieri riceveranno premi quali targhe, libri e abbonamenti alla rivista Pasticceria Internazionale. Duciezio ha fornito agli studenti tutto il necessario per la decorazione, dalle uova in cioccolato ai colori alimentari, garantendo così un’opportunità di espressione artistica e di apprendimento unica nel suo genere.