Agira eletti i componenti della commissione elettorale e dei giudici popolari

Ad Agira in occasione dell’ ultimo consiglio comunale sono stati eletti i componenti della commissione elettorale comunale e quella per l’ aggiornamento dei giudici popolari. La commissione elettorale comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti. Eletti componenti effettivi Cardaci Ausilia, Zito Angelo e Benedetta Casullo supplenti Bannò Giuseppe, Lupo Maria Elena e Gagliano Maria mentre per la Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello sono stati eletti Lupo Maria Elena e Manno Pietro Luigi