Rotaract Club Piazza Armerina: donati 11 alberi alla comunità piantumati nei pressi dell’ingresso al bosco Bellia

Sabato 21 novembre il Rotaract Club Piazza Armerina, nella persona del presidente Stefano Vitale, ha piantato 11 alberi presso il macello sito in Contrada Bellia. La piantumazione ha avuto luogo in concomitanza con la Giornata nazionale dell’albero e, in particolare, con l’ottavo anniversario della fondazione del Rotaract Club Piazza Armerina, avvenuta il 21 novembre 2012. Questo piccolo ma significativo gesto di puro servizio a favore dell’ambiente e della comunità della città dei Mosaici ha rappresentato per il club service armerino il modo migliore e più conforme al motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse personale” per festeggiare una ricorrenza dall’alto valore simbolico, specialmente in questo periodo di pandemia. Il presidente Stefano Vitale ha commentato: “Insieme con il club sono soddisfatto e felice di avere contribuito alla piantumazione di varie tipologie di alberi, con la collaborazione del presidente del Rotary Mauro Silvestri, del Corpo Forestale e del Comune di Piazza Armerina”. Auguro che questa attività contribuisca alla sensibilizzazione verso il rispetto della natura che ci circonda”.

Angelo Ligotti