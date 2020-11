Report ricoveri presso l’Umberto I di Enna

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

L’ASP COMUNICA

In data odierna, 24 novembre 2020, i ricoverati presso l’Umberto I di Enna, colpiti dalla malattia del Coronavirus, sono 73, così distribuiti: 58 nell’Area delle Malattie Infettive, 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 4 in Terapia Intensiva, una paziente nell’area Covid dell’Ostetricia.

I dimessi in totale sono 40. Si registra purtroppo il decesso, avvenuto nella giornata di lunedì 23 novembre, di un paziente di 74 anni, con patologie pregresse. Programmato, nell’arco della giornata odierna, il trasferimento di una paziente dall’ospedale Umberto I di Enna all’Ospedale di Leonforte, nell’area riservata ai pazienti positivi al Covid che richiedono assistenza a bassa intensità. La paziente, le cui condizioni sono definite buone, compirà 100 anni il prossimo dicembre.