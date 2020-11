Il gruppo “Per Aidone” chiede la riaperture delle scuole.

In un lungo post il gruppo “Per Aidone” chiede la riapertura delle scuole . “La D. A. D è stata utilissima in fase di emergenza ma, come sancito pacificamente da ogni parte, non sostituisce assolutamente la scuola in presenza quindi la didattica, le relazioni fra pari, la piena inclusione degli alunni H, i rapporti umani” Questo il testo integrale del post.