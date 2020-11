Enna – Tablet per i pazienti dei reparti Covid

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Tablet per comunicare con i familiari. Consegnati oggi ai primari dei reparti COVID dell’Ospedale Umberto I i tablet che saranno utilizzati per migliorare la comunicazione tra pazienti e congiunti. I primi ad acquisire i dispositivi sono stati i medici Luigi Guarneri, primario del reparto Malattie Infettive, e Mauro Sapienza, primario del reparto Medicina, reparto ora dedicato totalemente ai pazienti COVID. La misura, decisa dall’Unità di Crisi, aumenta la buona pratica tesa a incrementare l’umanizzazione nelle strutture ospedaliere e assume una valenza particolare in considerazione della malattia da Coronavirus.

Alcune tipologie di pazienti, infatti, registrano un’età elevata e una scarsa propensione a utilizzare dispositivi e programmi come app e social. Il tablet, con l’aiuto del personale di reparto, potrà mettere in comunicazione video i pazienti con i loro familiari, colmando la distanza fisica e affettiva.