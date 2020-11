ASP Enna. Misure per la riconversione posti letto. Dati ricoveri

Proseguono le azioni individuate dall’Unità di Crisi costituita dall’ASP di Enna per fronteggiare l’epidemia COVID19, la cui evoluzione è costantemente monitorata dai componenti di cui molti dirigono le unità Operative Complesse Ospedaliere im prima linea nell’assistenza ai pazienti. I numeri dei ricoveri presso i reparti COVID dell’Ospedale Umberto I di Enna registrano, oggi 11 novembre, 56 pazienti presso l’area delle Malattie Infettive, 2 ricoveri in Terapia Intensiva, una paziente nel reparto COVID dell’Ostetricia.

Si registra purtroppo un decesso di un paziente di 71 anni, con patologie pregresse. I nuovi positivi in provincia di Enna sono 58 in base al report giornaliero emanato nella serata del 10 novembre dalla Regione Siciliana. Le misure intraprese continuano ad assicurare, ai pazienti non colpiti dal COVID, l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, tra l’altro, nelle branche chirurgiche, cardiologiche, nefrologiche, psichiatriche, della Medicina, dell’ Ostetricia e Ginecologia, medicina trasfusionali con la raccolta di sangue e derivati.

Le procedure per la riconversione dei posti letto continuano presso l’Ospedale Chiello di Piazza Armerina e presso l’Umberto I, con l’individuazione dei percorsi Covid, già esistenti presso l’ospedale ennese che da oggi si doterà di una cabina di regia presso il Pronto Soccorso per il triage dei pazienti in arrivo. Continua anche l’attività di potenziamento del personale con l’acquisizione in itinere di esperti informatici che sosteranno prioritariamente le azioni del Dipartimento di Prevenzione.