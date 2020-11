Il tempo a Piazza Armerina nei prossimi giorni. Ancora sole e siccità

A Piazza Armerina il tempo si mantiene sul bello. Tanta siccità per il mese di novembre e per i prossimi giorni si prevede ancora tanto sole anche se con un calo termico marcato durante la notte.

A fine mese si sembra che l’arrivo di aria gelida dovrebbe dare una svolta alle condizioni climatiche. QUest’ultima previsione è comunque a lungo termine, di conseguenza la sa attendibilità è molto bassa, intanto per domanni …

Mercoledì 11 Novembre

Prevista una una giornata soleggiata con Temperature tra i 6°C e i 17°C

Giovedì 12 Novembre

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata con temperature tra i 6°C e i 18°C

Venerdi 13 Novembre giornata prevalentemente soleggiata con temperature tra i 6°C e i 18°C

A cura di

David Cartarrasa

