Acquaenna – Sospensione del servizio idrico a partire da domani 3 novembre anche a Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

COMUNICATO ACQUAENNA

Con la presente si informa, per opportuna conoscenza, che la Società Siciliacque ha comunicato, giusta nota prot. n. 0007789/20 in data 29/10/2020, l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “basso”, al fine di consentire l’esecuzione alcuni interventi di manutenzione non più differibili lungo la linea di adduzione principale. Per tale ragione, dalle ore 07.00 del 03/11/2020 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica negli abitati di codesti Comuni. In considerazione delle necessità di accumulo dei serbatoi afferenti ai sistemi idrici distributivi di ciascun Comune, l’erogazione riprenderà secondo il programma di seguito specificato:

per i Comune di Gagliano C.to e Agira dalle ore 15.00 del 04/11/2020;

per i Comuni di Calascibetta ed Enna: dalle ore 22.00 del 04/11/2020;

per i Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera: dalle ore 07.00

del 05/11/2020;

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno

prontamente comunicati.