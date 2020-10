Barrafranca: iniziativa del comune e dell’associazione “Amico soccorso” per aiutare chi è in difficoltà

A Barrafranca le famiglie che si trovano in grande difficoltà a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia possono contare sull’aiuto del comune e dell’associazione “Amico Soccorso A. Ingala” che hanno avviato una raccolta alimentare contando sulla generosità dei barresi. A comunicarlo è stato ieri sera il sindaco Fabio Accardi che ha anche fatto il punto sulla situazione. “Abbiamo 5 casi positivi e 15 persone in quarantena fiduciaria” ha confermato il Primo Cittadino, smentendo così alcune voci e fake news circolate nella giornata di ieri che, come accade spesso in questi casi, finiscono per allarmare inutilmente la popolazione. Questo il manifesto dell’iniziativa benefica.