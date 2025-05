Capannone in fiamme a Barrafranca: intervento dei Vigili del Fuoco in contrada Albana

Un incendio è divampato intorno alle ore 14.00 di oggi in un capannone situato in contrada Albana, nel territorio di Barrafranca. La struttura di circa 150 metri quadrati, utilizzata come deposito di materiali e attrezzature per l’edilizia, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme – e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna.

Le squadre operative, una proveniente da Enna e l’altra dal distaccamento di Piazza Armerina, sono state supportate anche da un’autobotte di rincalzo, necessaria a garantire continuità all’approvvigionamento idrico durante le complesse operazioni di spegnimento.

Accertamenti in corso sulle cause

Non si registrano feriti – un dato che, in un simile contesto, appare come un sollievo. L’interno del capannone, però, ha subito danni significativi: attrezzature annerite, materiali bruciati come visibile nelle immagini diffuse dai Vigili del Fuoco. Le cause che hanno originato il rogo restano ancora da chiarire: sono in corso accertamenti da parte dei tecnici e dei Carabinieri, presenti anch’essi sul posto per le verifiche del caso. Non si esclude nessuna pista, dall’incidente accidentale a eventuali responsabilità di natura dolosa.

Sicurezza e prevenzione restano al centro

L’incendio – che ha messo in evidenza la vulnerabilità delle strutture adibite a magazzini in zone periferiche – solleva ancora una volta il tema della sicurezza dei depositi industriali e artigianali, spesso realizzati con materiali facilmente infiammabili e carenti di sistemi antincendio automatici. La prontezza dell’intervento dei soccorritori – che hanno contenuto le fiamme evitando danni a strutture adiacenti – ha evitato che la situazione potesse peggiorare. Ora si attendono le risultanze degli accertamenti tecnici per fare piena luce sull’accaduto.

