Covid19 – Due nuovi casi segnalati ieri a Valguarnera

Anche Valguarnera sta vivendo in questi giorni un aumento dei contagi da Covid19. Il comune ennese che era praticamente rimasto indenne durante la prima parte della pandemia oggi conta 8 casi, due di questi sono stat comunicati ieri sera dal sindaco Francesca Draià. Uno dei sue soggetti colpiti dal virus si trova in in questo momento ricoverato all’ospedale UmbertoI di Enna. “La situazione chiede che vengano ripresi tutti i controlli del caso – afferma il sindaco – per tale ragione ho avuto un incontro con il comando della polizia municipale e inizieremo nuovamente ad effettuare controlli sui cittadini in relazione all’uso della mascherina. E’necessaria – continua Francesca Draià – la collaborazione dell’intera cittadinanza, senso civico e rispetto delle regole devono prevalere su ogni cosa. Soprattutto ai ragazzi pendolari che viaggiano sugli autobus chiedo di indossare sui pullman le mascherine e di evitare gli assembramenti”. “Tra le famiglie che sono state in questi giorni in quarantena – fa sapere il sindaco – una ha terminato il proprio percorso di sicurezza e tutti i componenti stanno bene, questo per ricordare che seguiamo da vicino tutti i casi e offriamo la necessaria assistenza”