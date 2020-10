Il Ministro della salute Speranza: divieto di feste private. Inversione di rotta: maggiori restrizioni

Il Ministro della Sanità, Roberto Speranza, ha annunciato durante la trasmissione “Che tempo che fa”poche minuti fa le nuove misure ha parlato di un “cambio di marcia” nelle misure preventive alla lotta al Covid19. La quarantena durerà solo 10 giorni e per determinare il risultato negativo delle analisi basterà il responso di un solo tampone . Per quanto riguarda le nuove limitazioni è probabile che sarà sancito il divieto di feste private ovvero di tutte quelle occasioni di aggregazione in cui potrebbe diffondersi il virus e non sono considerate di primaria importanza. “Consideriamo la scuola una priorità – ha spiegato il ministro – e non possiamo permettere che una festa di compleanno vanifichi il lavoro di prevenzione fatto nelle aule”. Per fare rispettare questa norma verranno aumentati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Probabili anche limitazioni per alcuni sport. La decisione definitiva verrà presa domani dopo l’incontro del ministro con i rappresentanti delle regioni.

Il Ministro ha anche precisato che non ci sono situazioni che fanno pensare ad un lockdown esteso e che queste nuove restrizioni rappresentano una svolta nella gestione della pandemia perché, dopo un periodo in cui si sono allentate le maglie si ritorna ad un maggiore controllo. “Perché tutto vada bene – ha detto Speranza – è necessario nuovamente che la gente capisca e ci dia, come ha già fatto in passato, una mano”.

“E’ importante – ha concluso il ministro – scaricare l’app IMMUNI perché un strumento importante per prevenire situazioni a rischio”

SCARICA IMMUNI