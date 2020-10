La scomparsa del dott. Sebastiano Arena

La scomparsa di Seby Arena rappresenta una grave perdita per la città di Piazza Armerina. Con lui abbiamo spesso condiviso eventi, incontri, attività di gruppo ed era sempre disponibile a partecipare alle nostre iniziative. Lo ricordiamo ancora qualche mese fa tra gli ospiti della nostra trasmissione “Noi che stiamo a casa” realizzata per fare compagnia ai nostri utenti durante le lunghe domeniche del lockdown. Con gran dolore porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Tra i commenti che abbiamo letto su Facebook vogliamo ricordare Seby riproponendo quanto scritto dal suo amico Prof. Carmelo Nigrelli

“La speranza e la paura sono due sentimenti, due stati d’animo strani. Entrambi presuppongono che ci sia di fronte a noi qualcosa di importante ma che sfugge al nostro controllo, almeno in parte.

Di fronte alla speranza e alla paura si può reagire con la paralisi o con l’azione. Spero, dunque agisco perché quella speranza si concretizzi. Ho paura dunque metto in campo comportamenti che mi possano fare uscire da quella situazione di disagio o, almeno, che mi facciano convivere con la paura senza rinunziare alla mia azione.

Chi ci riesce è pienamente e meravigliosamente umano.

Chi ha la fortuna di conoscere qualcuno capace di sperare agendo o agire sperando e di battersi pur avendo paura o di avere paura battendosi, ne avrà arricchita la vita.

A me è capitato con Sebi Arena, Wikisebi come lo chiamavo. Nella vita professionale, nella sua instancabile vita pubblica, nelle amicizie, con la sua curiosità brillante e la sua generosità nel condividere, e perfino nella lunga malattia, ci è sempre riuscito.

Per questo – anche per questo – è stato pienamente e meravigliosamente umano. E io ringrazio la vita di averlo avuto come amico, di avermi regalato lunghe discussioni, lunghe passeggiate, lunghe battaglie, lunghe bevute e perfino qualche disaccordo con lui. Buon viaggio, amico mio. ”