Piazza Armerina – Il 5 ottobre in consiglio comunale si parlerà della revisione del piano regolatore

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 05 Ottobre 2020, alle ore 18:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dello Schema di Massima della Revisione del P.R.G., delle N.A. e del Regolamento edilizio per decadenza dei termini di efficacia dei vincoli, giusta delibera di Giunta Comunale n. 152 del 27-11-2018 e circolare n. 1/2020 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica. .