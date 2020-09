Piazza Armerina – Si svolgerà il 30 settembre il consiglio comunale per discutere del 5G

Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 30-09-2020 alle ore 18:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Presa d’atto delle sentenze nn. di registro generale 3150 e 3151 del 2010 (n.01621/2017 Reg.Prov.Coll e n. 01622/2017 Reg.Prov.Coll.) di annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti di interesse, del D.D.G. 380/D.R.U. del 09/07/2010 di approvazione del P.R.G. relativamente all’inserimento nelle N.T.A. dell’art.44;

2) Problematica 5G;

3) Conferma, per l’anno 2020, delle tariffe tassa rifiuti (Tari) applicate per l’anno 2019 – modifica ed integrazione regolamento Tari e Determinazione delle scadenze delle rate – Emendamento alla proposta di delibera presentata dal Cons. Cimino Salvatore.