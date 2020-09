Come avere un guardaroba estivo approfittando di prezzi outlet dei migliori marchi

L’estate vive le sue ultime settimane, ma la voglia di mare è ancora forte? Bene, perché questo è forse uno dei momenti migliori per fare shopping e dare al proprio guardaroba estivo una ventata di novità. Con la presenza di costumi e bikini in offerta, anche di grandi marche, sarà possibile vivere il restante periodo estivo da veri VIP, un anticipo di quello che si potrà fare l’anno successivo, quando si potrà lasciare di stucco chiunque sfoggiando un vestiario degno di una passerella. Ma scopriamo come ottenere questo risultato in poche semplici mosse.

Scegliere il costume ideale

I fondamentali non vanno dimenticati: un costume va scelto bene, specialmente per una ragazza. Anche il bikini in saldo più bello, se inadatto, non sarà in grado di risaltare la sua indossatrice. Per chi ha un seno più contenuto, la scelta di un reggiseno a fascia senza bretelline può risultare la più indicata. Capace di sostenere senza schiacciare, è un modello perfetto per chi volesse una abbronzatura integrale. Il modello a triangolo si sposa con un fisico esile e dal seno piccolo.

Un utile dettaglio in questo caso è il tessuto, che deve essere leggero in modo da evitare arricciature. Se invece le misure iniziano a farsi prosperose, è necessario optare per un modello con ferretto, dalla sicura affidabilità e capaci di compattare il décolleté in caso di allacciatura al collo, garantendo in questo modo una silhouette invidiabile.

I modelli imbottiti, infine, si rivelano la scelta ottimale per chi invece avesse un seno meno accentuato. Se palestra e impegno hanno reso il lato B invidiabile, è il momento di valorizzarlo con un costume brasiliana, capace di sostenere i glutei ma mostrando il giusto. Nel caso di fianchi e spalle larghi, si consigliano modelli con laccetti, mentre lo slip a vita alta può mascherare i fastidiosi centimetri in eccesso sul giro vita.

Alcuni brand celebri, come Miss Bikini, che tra l’altro hanno creato un outlet Miss Bikini online , hanno iniziato i loro passi proprio sulle spiagge del Brasile, dove i modelli omonimi hanno dimostrato la loro vestibilità tra le migliori, capaci di adattarsi a buona parte delle figure femminili. Una scelta alternativa, nel caso di fianchi alti, può essere quella di un bikini bottom a vita alta da abbinare a un reggiseno a balconcino. Fatta questa difficile scelta, si può quindi giungere sul terreno da battaglia preparati.

Una ricerca moderna

Internet è ormai parte integrante delle nostre vite, è quindi giusto approfittare degli stessi mezzi con cui le aziende hanno modo di offrire i migliori bikini scontati. La scelta di un outlet di costumi da bagno dovrebbe quindi partire da una ricerca online, capace di offrire una scelta di proposte e modelli consultabili stando comodamente a casa e senza le pressanti domande di una commessa in cerca di una cliente.

La misura deve essere sempre disponibile nella descrizione del modello, con la possibilità di reso in caso di errato invio e la possibilità di fidelizzarsi in caso di acquisti multipli, che potrebbero consentire in un secondo tempo di ottenere vantaggi come sconti in periodi di alta stagione.

E’ a questo punto che non vi sono più consigli da dare: nel momento in cui si è consci del proprio corpo e delle proprie risorse, il gusto personale deve essere l’unica guida per rendere il proprio guardaroba estivo degno di una stella del cinema, pronta ad incantare per le estati a venire