Enna: la Guardia di Finanza celebra la ricorrenza di san Matteo, patrono del corpo

Anche quest’anno, nella parrocchia “Mater Ecclesiae” di Enna, è stata celebrata la solennità liturgica di S. Matteo, Patrono del Corpo della Guardia di Finanza. San Matteo, esattore delle imposte per conto dei romani, divenuto Apostolo dopo l’incontro con Gesù è Patrono celeste delle Fiamme Gialle sin dal 1934 a seguito di determinazione del Santo Padre Pio XII. Alla celebrazione, a carattere interno, officiata dal parroco – Don Angelo Presti – alla presenza del Comandante Provinciale Col. Giuseppe Licari si è svolta nell’assoluto rispetto della normativa anti COVID-19, con una ridotta partecipazione di militari di ogni ordine e grado appartenenti al Comando Provinciale e ai Reparti dipendenti alla sede di Enna, Nicosia e Piazza Armerina, nonché impreziosita dalla partecipazione di Finanzieri in congedo della locale Sezione Provinciale A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).Al termine della significativa funzione è stata recitata la Preghiera del Finanziere che ha suscitato un momento di intima riflessione e valenza spirituale per tutti i partecipanti.