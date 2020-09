Piazza Armerina – Incendi: la polizia individua un presunto piromane.

Prosegue incessante l’impegno della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione degli incendi che, nell’ultimo periodo, hanno interessato la provincia di Enna, in particolare il territorio comunale di Piazza Armerina. La Polizia di Stato, da tempo, ha programmato mirati servizi di controllo del territorio e ciò ha permesso di denunciare in stato di libertà F. M., classe 1976, bloccato , secondo quanto riferito dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, mentre stava appiccando un incendio in contrada Malocristiano/Torre di Pietra del Comune di Piazza Armerina.

Gli Agenti, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno notato l’uomo che, accovacciato sul ciglio della strada, stava dando fuoco a delle sterpaglie con un accendino. L’immediato intervento degli Agenti e dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse raggiungendo più vaste dimensioni. Le fiamme hanno comunque distrutto un canneto. F.M., accompagnato presso gli Uffici di Polizia, dopo le formalità di rito, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per danneggiamento seguito da incendio. Sono in corso accertamenti e indagini per verificare il movente e stabilire se il piromane fosse stato coinvolto in altri analoghi episodi.