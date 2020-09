Diocesi di Piazza Armerina : nominato il nuovo Cancelliere Vescovile

Sabato scorso, il Vescovo mons. Rosario Gisana ha nominato il nuovo Cancelliere Vescovile. Si tratta di don Alessio Aira, che succede a mons. Guido Ferrigno dimessosi per raggiunti limiti di età. Don Alessio, ha 34 anni ed è originario di Villarosa. Sacerdote dal 22 luglio 2017, don Alessio, ha conseguito la licenza in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma