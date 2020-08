Il duo piazzese degli Inverso: musica fresca da ballare e un grande sogno

Il duo piazzese formato da Nicolò Calcagno e Filippo Cuore entrambi diciannovenni, conosciuti come gli “Inverso”, hanno preparato per questa estate un brano fresco (Dalle mie parti), facile da ballare e con tutti i requisiti per diventare un tormentone. In realtà si tratta di una cover del brano di Danza Kuduro, di Lucenzo e Don Omar a cui i nostri due amici hanno sovrapposto un ironico testo estivo in italiano. ” Ci chiamiamo così perché cerchiamo di uscire dagli schemi e dalle nostre comfort zone per poter sempre metterci alla prova”, precisano i due giovani cantanti, “entrambi frequenteremo l’università, ma con un sogno: riuscire a diventare la colonna sonora di ogni persona”. Ci piacciono questi ragazzi perché hanno un bel senso del ritmo e sogni adeguati alla loro età ovvero abbastanza grandi da essere inseguiti. Buona fortuna.