Aidone – Un piazzese arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia

Ad Aidone i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 50enne di Piazza Armerina. L’uomo, a seguito di denuncia presentata dall’ex compagna per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stato rintracciato nella città dei mosaici dai militari della Stazione di Aidone e, dopo le formalità di rito, è stato portato presso il proprio domicilio ove sconterà la misura cautelare.

Secondo quanto accertato dai carabinieri , il rapporto sentimentale con la propria compagna con l’insorgere della diffusione del virus COVID-19 e le difficoltà economiche attraversate avrebbe iniziato a deteriorarsi sfociando in continue liti e minacce che sarebbero state proferite dal 57enne anche davanti alla figlia minore. Dopo le prime discussioni, la donna aveva deciso di terminare la relazione definitivamente ma da quel momento i rapporti tra i due sono diventati sempre più tesi costringendo la donna, impaurita e stanca per la situazione creatasi, a denunciare quanto stava accadendo. Immediato l’intervento dei Carabinieri e della magistratura di Enna che ha subito emesso il provvedimento cautelare a cui è seguito l’arresto dell’uomo