Avviso AcquaEnna – Sospensione del servizio idrico per 48 ore a partire dalle 7.00 di domani 7 luglio

Al fine di consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione, in C.da Crapuzza, in territorio del Comune di Agira e in C.da Anime Sante dalle a partire dalle ore 07.00 del 07/07/2020 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati di seguenti Comuni: Aidone, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe.

