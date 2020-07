Dal GAL Rocca di Cerere aiuti per la ripresa del territorio e per l’avvio di nuove attività in cooperazione

Il CdA del Gal Rocca di Cerere Geopark ha approvato la formale intesa con il Dipartimento regionale delle attività produttive, per destinare le risorse territorializzate CLLD delle azioni 3.3.2, 3.3.4 del PO FESR 14/20 per incrementare le risorse finanziarie dell’avviso in corso di emissione da parte dell’Assessorato attività produttive destinato a concedere contributi a fondo perduto, per le imprese del settore turistico ricettivo, che sono state costrette alla chiusura temporanea a causa dell’emergenza Covid 19.

Questo comporta in pratica che la Regione, con una propria dotazione finanziaria, erogherà un contributo a tutte le imprese siciliane a parziale ristoro della perdita di fatturato e dei costi fissi (utenze, fitti, etc.); le imprese ricadenti nei 17 comuni del GAL potranno accedere, oltre che alla dotazione regionale, anche ad un’ulteriore dotazione aggiuntiva (€ 1.360.000,00) che il GAL ha messo a disposizione della Regione solo per le imprese dell’Area GAL.

In questo momento la proposta dell’Assessore ci è sembrata concentrata su di un utilizzo coerente delle SSLTP approvate, al fine di non compromettere gli obiettivi di sviluppo che i GAL sono tenuti a perseguire in quanto Le risorse rimarrebbero in ogni caso vincolate ai territori cui erano state originariamente assegnate, e stante la natura aggiuntiva delle stesse rispetto alla dotazione ordinaria, potrebbero incidere positivamente sulla ripresa del nostro territorio. Abbiamo sottolineato l’urgenza per l’emissione dell’avviso e per l’erogazione del fondo perduto alle imprese, stante la condizione di crisi in cui versano.

Ma si punta anche a nuovi investimenti. Infatti nei giorni scorsi sono stati pubblicati, dal GAL “Rocca di Cerere”, i bandi pubblici per le azioni Azione PAL 2.1.1 operazione 6.4a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” e Azione PAL 1.1.3 operazione 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”.

Nel dettaglio il bando operazione 6.4a, intende favorire la diversificazione verso attività extra-agricole geoturistiche, di produzione di servizi esperenziali, strategici e innovativi proposti per il lo sviluppo dell’offerta innovativa del territorio. «Le attività che si vogliono implementare nell’ambito della presente Azione della Strategia di sviluppo locale del GAL “Rocca di Cerere”, afferma il Presidente Riccardo Perricone, riguardano i settori dell’Agricoltura sociale, Agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole.

Il secondo bando pubblico, operazione 16.3 si pone l’obiettivo di promuovere nuovi ed innovativi gruppi di cooperazione tra “piccoli operatori” «Attraverso questo bando, afferma l’Amministratore della Società “Rocca di Cerere Geopark” Liborio Gulino, in linea con la Strategia del GAL, si provvederà a costituire tre gruppi di cooperazione: Gruppo Geoturismo per la valorizzazione governata dell’offerta integrata geoturistica esperenziale; Gruppo Geofood per la creazione di valore aggiunto attraverso l’innovazione e la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e artigianali identitari; Gruppo Geomarket per la promozione e commercializzazione nei mercati regionali del prodotto salutistico e nutraceutico». Questi tre gruppi, che si auspica coinvolgano imprese dell’intero territorio GAL, svilupperanno la loro azione di cooperazione sotto lo stretto coordinamento del GAL che curera il raggiungimento degli obiettivi posti dalla misura e dalla Strategia.

Per informazioni è possibile scaricare i bandi con i relativi allegati collegandosi al seguente link http://www.roccadicerere.eu/2014_2020 o contattare il GAL “Rocca di Cerere” – Tel. 0935-504717 Email: info@roccadicerere.eu.