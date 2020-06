Enna – Pubblicato il bando per l’assegnazione dei buoni spesa

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Enna (www.comune.enna.it) l’avviso pubblico a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta l’assegnazione di BUONI SPESA / VOUCHER per l’emergenza socio-assistenziale da covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessita’ (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.i) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3). Non sono ammesse altre voci.

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

400,00 € per un nucleo composto da due persone;

600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I buoni del predetto valore sono assegnati mensilmente e sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari, residenti nel Comune, che si trovano in stato di bisogno.

L’istanza va presentata una sola volta. Automaticamente i buoni saranno erogati anche nei mesi successivi. Ove il nucleo familiare, successivamente al primo mese di riferimento, modifichi, in senso peggiorativo o migliorativo, i requisiti posseduti, l’intestatario dell’istanza dovrà darne immediata comunicazione al Comune presentando una nuova istanza, ovvero comunicando la cessazione dei requisiti per fruire dei buoni.

I buoni spesa/voucher, sono assegnati “fino ad esaurimento dell’importo trasferito”. Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti già dal primo mese per la platea prioritaria, i valori dei buoni devono essere ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto prioritario inseriti nell’elenco mensile. Nell’ultimo mese di assegnazione dei buoni i valori saranno ridotti proporzionalmente sulla base delle residue risorse disponibili, tra gli appartenenti alla platea prioritaria.

Per percepire il buono/voucher dal mese di luglio occorre presentare la domanda recandosi presso gli sportelli aperti presso i seguenti centri:

-Ufficio Servizi Sociali, Via della Resistenza (Enna Bassa);

-Ufficio Servizi demografici Via IV Novembre, (Enna Monte),

-Teatro Garibaldi, Piazza Umberto I, (Enna Centro).

secondo il seguente calendario:

MARTEDI 30 GIUGNO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

MERCOLEDI 01 LUGLIO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

VENERDI 03 LUGLIO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

SABATO 04 LUGLIO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

LUNEDI 06 LUGLIO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

MARTEDI 07 LUGLIO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

MERCOLEDI 08 LUGLIO 2020: DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,30-DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,00

Nelle predette giornate, e negli stessi orari, saranno attive le seguenti linee telefoniche per eventuali informazioni:

– 337 1527891

– 331 1958117

Sarà attiva anche la seguente mail: assistenza@comune.enna.it

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali è stato pubblicato l’avviso per individuare quelli interessati alla fornitura dei beni di prima necessità su presentazione di buoni/voucher rilasciati dal Comune di Enna ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio.

Il portavoce del Sindaco di Enna

Gianfranco Gravina