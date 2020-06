Una stella sulla Walk of Fame per Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini avrà la sua stella sulla Walk of Fame. La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato la lista delle 35 star di cinema, tv, musica e intrattenimento che riceveranno nei prossimi giorni il riconoscimento. La stella sarà assegnata anche alla memoria di Luciano Pavarotti. Il celebre tenore e il grande attore italiano figureranno insieme sulla celebre camminata, andandosi ad aggiungere alle 14 celebrità italiane già presenti.

La reazione di Giancarlo Giannini

“Sono felicissimo per questo importante riconoscimento, dedico questa preziosa stella a Franco Zeffirelli e Lina Wertmüller”. Questa la reazione a caldo di Giancarlo Giannini quando ha saputo della decisione della Hollywood Chamber of Commerce. Grande soddisfazione espressa anche dal Ministro per i beni culturali Dario Franceschini:

Le stelle italiane che già brillano sulla celebre “Walk of Fame?”. Eccole: Gina Lollobrigida, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci e Ennio Morricone.

Fonte: Fanpage.it