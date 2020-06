Temptation Island 2020: prima puntata il 2 luglio su Canale 5

I 2 luglio andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2020, è ufficiale. Il programma cult dell’estate, prodotto da un’azienda di produzioni televisive di Maria De Filippi sarà condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. La troupe e il cast da giorni sono sbarcati in Sardegna, nel villaggio dell’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Puglia. Le puntate previste per questa edizione sono sei. Rispetto alla versione dello scorso anno le coppie che metteranno alla prova la loro solidità, cercando di resistere alle tentazioni, sono formate da personaggi famosi e non. La prima coppia ufficiale della trasmissione è quella composta da Antonella Eliaed il suo fidanzato Pietro Delle Piane che più volte abbiamo visto entrare nella casa del Grande Fratello.