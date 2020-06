Meteo – Goccia fredda in Sicilia. A Piazza Armerina cieli nuvolosi con rischio di qualche fenomeno

Una nuova intensificazione dell’attività depressionaria sul nord Atlantico, favorirà un’ulteriore spinta verso il Mediterraneo centro occidentale, dell’anticiclone delle Azzorre, lasciando, però, esposte le regioni centro-orientali adriatiche e meridionali, ed in parte la Sicilia, ad un flusso di correnti fresche e moderatamente instabili di origine balcanica, dando luogo a condizioni atmosferiche votate all’instabilità, sopratutto durante le ore centrali e pomeridiane.

Il tutto accompagnato da una moderata o sostenuta ventilazione dai quadranti settentrionali che ci accompagnerà per i primi giorni della settimana, con temperature in ulteriore diminuzione e di poco inferiori alle medie stagionali.

In tendenza, la stagione estiva dovrebbe affermarsi con più decisione, grazie all’espansione più decisa dell’anticiclone delle Azzorre, con condizioni atmosferiche più stabili e temperature in graduale aumento.

Lunedi 22 giugno

Cielo prevalentemente nuvoloso.

Temperature : 25°C / 14°C

Martedì 23 giugno

Cielo poco nuvoloso.

Temperature : 27 °C / 14°C

Mercoledì 24 giugno

Cielo nuvoloso con rischio di pioggia.

Temperature : 27°C / 14°C

Probabilità di pioggia : 50 %

A cura di

David Cartarrasa

